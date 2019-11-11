Эксперт оценил возможное введение США санкций против Турции из-за С-400

Ведущий сотрудник Центра безопасности РАН Константин Блохин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил возможное введение США санкций против Турции из-за С-400.

«Очевидно, что политика санкций эффективна только в том случае, когда есть один адресат этих санкций, но в реальности США развязали свои санкции не только против своих оппонентов, но и против союзников, одним из которых и является Турция», — заявил он.

По его мнению, Вашингтон таким образом создаёт основу для взаимодействия против себя.

Как отметил эксперт, американцы пытаются надавить на Анкару, чтобы та изменила свою внешнюю политику, но пока эти действия приводят лишь к тому, что Турция ещё больше отдаляется от США.

Ранее РИА Новости сообщало, что Турции грозят санкции американского конгресса за покупку российских ЗРК С-400.

Политический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с ФАН прокомментировал переброску дивизиона С-400 и батареи «Панцирь-С» для учений в Сербию.