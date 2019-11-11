В полиции Боливии опровергли данные об ордере на задержание Моралеса

Глава полиции Боливии Юри Кальдерон опроверг информацию о получении ордера на задержание экс-президента страны Эво Моралеса.

Соответствующее заявление он сделал в телевизионном эфире.

«Я хочу довести до сведения боливийского общества, что ордера на задержание членов правительства, в том числе Моралеса и министров, нет», — цитирует его ТАСС.

Он также уточнил, что полицейские получили ордер на задержание только членов Высшего избирательного суда.

Ранее оппозиционер Луис Фернандо Камачо заявил, что военные и полиция получили ордер на арест Моралеса. Позднее сам бывший глава Боливии сообщил о незаконных попытках полиции арестовать его.