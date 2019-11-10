МИД Польши обвинил Netflix в искажении границ во время войны

Министерство иностранных дел Польши обвинило компанию Netflix в искажении границ страны во время Второй мировой войны в одном из сериалов — немецкие концентрационные лагеря были обозначены как находящиеся на территории Польши, а не Третьего Рейха, как того требует МИД.

«В то время, о котором говорится в сериале «Иван Грозный из Треблинки», территория Польши была оккупирована, и нацистская Германия была ответственна за (концентрационные) лагеря. Карта, показанная в сериале, не совместима с границами тех времён», — говорится в обращении МИД Польши к Netflix, опубликованном в Twitter.

.@NetflixPL, dbajmy o prawdę historyczną!



W czasie, o którym mowa w serialu „Iwan Groźny z Treblinki”, terytorium Polski było okupowane, a odpowiedzialność za obozy ponosiły nazistowskie Niemcy. Mapa pokazana w serialu nie jest zgodna z przebiegiem ówczesnych granic. pic.twitter.com/EJZHnhSwKD — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) 10 ноября 2019 г.

В обращении говорится, что министерство заботится об исторической правде.

В прошлом году сообщалось, что прокуратура Польши начала расследование в отношении разработчиков видеоигр, которые работают над проектом «Цена свободы» о нацистском лагере смерти Освенцим.