МИД Польши обвинил Netflix в искажении границ во время войны
- Reuters
«В то время, о котором говорится в сериале «Иван Грозный из Треблинки», территория Польши была оккупирована, и нацистская Германия была ответственна за (концентрационные) лагеря. Карта, показанная в сериале, не совместима с границами тех времён», — говорится в обращении МИД Польши к Netflix, опубликованном в Twitter.
.@NetflixPL, dbajmy o prawdę historyczną!— Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) 10 ноября 2019 г.
W czasie, o którym mowa w serialu „Iwan Groźny z Treblinki”, terytorium Polski było okupowane, a odpowiedzialność za obozy ponosiły nazistowskie Niemcy. Mapa pokazana w serialu nie jest zgodna z przebiegiem ówczesnych granic. pic.twitter.com/EJZHnhSwKD
В обращении говорится, что министерство заботится об исторической правде.
В прошлом году сообщалось, что прокуратура Польши начала расследование в отношении разработчиков видеоигр, которые работают над проектом «Цена свободы» о нацистском лагере смерти Освенцим.