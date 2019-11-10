СМИ: В Австралии подозреваемый в убийстве россиянин найден мёртвым
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Как пишет ABC News, смерть Кондакова не рассматривается как «подозрительная».
76-летний Метледж был найден мёртвым на строительной площадке в среду, 6 ноября, после нападения злоумышленника с ножом. Рядом с ним с ранениями находился его сын.
По подозрению в убийстве полиция объявила в розыск Кондакова, который некоторое время работал с Метледжем.
В августе сообщалось, что в австралийском Сиднее в результате нападения мужчины с ножом, выкрикивавшего исламистские лозунги, погибла женщина.