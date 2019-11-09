МИД России напомнил россиянам о рисках при посещении Ирака

МИД России рекомендовал гражданам отказаться от поездок в Ирак в связи с высокой террористической угрозой и нестабильной обстановкой в стране.

Соответствующее сообщение опубликовал департамент ситуационно-кризисного центра внешнеполитического ведомства России.

«МИД России напоминает, что в связи со сложной обстановкой и сохранением в ряде районов Ирака террористической активности (в том числе запрещённой в России группировки ИГИЛ*), трудностями оказания конспомощи, посещение росгражданами этой страны влечет очень большие риски» — говорится в заявлении в Twitter.

Ранее свыше 150 человек пострадали и трое погибли в результате протестов в Багдаде.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.