МИД России напомнил россиянам о рисках при посещении Ирака

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МИД России рекомендовал гражданам отказаться от поездок в Ирак в связи с высокой террористической угрозой и нестабильной обстановкой в стране.

Соответствующее сообщение опубликовал департамент ситуационно-кризисного центра внешнеполитического ведомства России.

«МИД России напоминает, что в связи со сложной обстановкой и сохранением в ряде районов Ирака террористической активности (в том числе запрещённой в России группировки ИГИЛ*), трудностями оказания конспомощи, посещение росгражданами этой страны влечет очень большие риски» — говорится в заявлении в Twitter.

Ранее свыше 150 человек пострадали и трое погибли в результате протестов в Багдаде.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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