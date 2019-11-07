В авиакомпании объяснили инцидент с «захватом» самолёта в Схипхоле

Пилот во время обучения стажёра случайно подал сигнал ложной тревоги о захвате самолёта в амстердамском аэропорту Схипхол вечером в среду, 6 ноября.

Об этом пишет газета De Telegraaf, ссылаясь на представителя авиакомпании Air Europa.

«Пилот случайно нажал кнопку, которая предупреждает об угоне самолёта… Он хотел показать эту кнопку молодому пилоту», — отметила она.

Вечером 6 ноября СМИ, в том числе De Telegraaf, ссылаясь на источники, писали, что в аэропорту Схипхол, возможно, предпринята попытка угона самолёта.

Позднее сообщения о попытке захвата самолёта оказались ложными. Как пояснили в авиакомпании Air Europe, по ошибке было активировано предупреждение, которое «запускает протоколы об угонах самолётов в аэропорту».