Рябков опроверг данные СМИ о прибытии «российских наёмников» в Ливию

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал домыслами информацию американских СМИ о прибытии в Ливию «российских наёмников». Об этом сообщает РИА Новости.

«Я категорически отвергаю домыслы такого рода. Мы действуем в интересах ливийского урегулирования, мы поддерживаем соответствующие усилия, в том числе по линии ООН, мы находимся в диалоге с теми, кто так или иначе влияет на ситуацию», — сказал Рябков.

По его словам, в МИД не считают, что есть основания «для подобного рода утверждений и домыслов».

Рябков обратил внимание, что средства массовой информации США не первый раз распространяют «разного рода небылицы, злонамеренные слухи, измышления» о России.

Замглавы внешнеполитического ведомства добавил, что в Москве «к этому уже привыкли» и относятся спокойно.

Дипломат отметил, что «периодические вбросы подобного рода» негативно влияют на настроения внутренней аудитории США. «Общая атмосфера в США, к сожалению, не способствует нормализации наших связей, к чему мы стремимся», — подчеркнул Рябков.

Ранее газета The New York Times опубликовала материал о том, что в Ливию якобы за последние шесть недель «прибыли 200 российских наёмников».