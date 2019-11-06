Помпео и министр обороны Катара провели переговоры

Государственный секретарь США Майк Помпео и министр обороны и безопасности Катара Халед бен Мухаммед аль-Атыйя в ходе встречи обсудили вопросы Ирана, Сирии, Ирака и Ливана.

Об этом сообщила представитель Госдепартамента США Морган Ортагус.

Отмечается, что Помпео поблагодарил катарского коллегу за продолжение тесного сотрудничества по ряду вопросов.

«Госсекретарь и министр обсудили важность единства Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива против дестабилизирующих действий иранского режима, продолжающего разжигать рознь в регионе», — указано в сообщении.

Также стороны обсудили другие двусторонние и региональные вопросы, включая Ирак, Сирию и Ливан.

Ранее Помпео провёл разговор с новым главой МИД Саудовской Аравии.