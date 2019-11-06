Помпео и министр обороны Катара провели переговоры
Об этом сообщила представитель Госдепартамента США Морган Ортагус.
Отмечается, что Помпео поблагодарил катарского коллегу за продолжение тесного сотрудничества по ряду вопросов.
«Госсекретарь и министр обсудили важность единства Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива против дестабилизирующих действий иранского режима, продолжающего разжигать рознь в регионе», — указано в сообщении.
Также стороны обсудили другие двусторонние и региональные вопросы, включая Ирак, Сирию и Ливан.
Ранее Помпео провёл разговор с новым главой МИД Саудовской Аравии.