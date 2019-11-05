МИД Китая прокомментировал новые санкции США против Ирана
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С соответствующим заявлением выступил на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
«Китай всегда выступает против односторонних санкций и рестрикций», — цитируете его ТАСС.
Дипломат выразил надежду, что «все заинтересованные стороны будут придерживаться принципов взаимоуважения и равноправия», что позволит достичь положительных сдвигов в переговорном процессе.
Ранее Министерство финансов Соединённых Штатов ввело санкции в отношении нескольких граждан Ирана, в том числе против сына верховного лидера Ирана Али Хаменеи — Моджтабы.
Также под санкции подпал штаб вооружённых сил республики.