МИД Китая прокомментировал новые санкции США против Ирана

Китай выступил против односторонних мер США, которые американский Минфин принял в отношении Ирана 4 ноября.

С соответствующим заявлением выступил на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Китай всегда выступает против односторонних санкций и рестрикций», — цитируете его ТАСС.

Дипломат выразил надежду, что «все заинтересованные стороны будут придерживаться принципов взаимоуважения и равноправия», что позволит достичь положительных сдвигов в переговорном процессе.

Ранее Министерство финансов Соединённых Штатов ввело санкции в отношении нескольких граждан Ирана, в том числе против сына верховного лидера Ирана Али Хаменеи — Моджтабы.

Также под санкции подпал штаб вооружённых сил республики.