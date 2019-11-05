МИД Китая прокомментировал новые санкции США против Ирана

Короткая ссылка
Китай выступил против односторонних мер США, которые американский Минфин принял в отношении Ирана 4 ноября.
МИД Китая прокомментировал новые санкции США против Ирана
  • © Global Look Press

С соответствующим заявлением выступил на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Китай всегда выступает против односторонних санкций и рестрикций», — цитируете его ТАСС.

Дипломат выразил надежду, что «все заинтересованные стороны будут придерживаться принципов взаимоуважения и равноправия», что позволит достичь положительных сдвигов в переговорном процессе.

Ранее Министерство финансов Соединённых Штатов ввело санкции в отношении нескольких граждан Ирана, в том числе против сына верховного лидера Ирана Али Хаменеи — Моджтабы.

Также под санкции подпал штаб вооружённых сил республики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить