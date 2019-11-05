Компания Facebook сменила логотип

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Американская компания Facebook сменила логотип, чтобы отличить его от логотипа одноимённой социальной сети, которая принадлежит корпорации.
Компания Facebook сменила логотип
  • © newsroom.fb.com

«Мы обновляем фирменный знак, чтобы прояснить, какие продукты идут от Facebook. Представляем новый логотип компании», — сообщили в блоге Facebook.

Там отметили, что одноимённое приложение сохранит свой бренд, а люди «должны знать, какие компании производят продукты, которые они используют». 

«Наши основные сервисы включают приложение Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal и Calibra. Эти приложения и технологии имеют общую инфраструктуру в течение многих лет, а команды, стоящие за ними, часто работают вместе», — уточнили там.

В январе газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что глава Facebook Марк Цукерберг намерен интегрировать мессенджеры WhatsApp, Instagram и Facebook, чтобы все три службы могли продолжать работать как отдельные приложения, при этом их базовую инфраструктуру обмена сообщениями «планируется унифицировать».

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