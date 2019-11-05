Американская компания Facebook сменила логотип, чтобы отличить его от логотипа одноимённой социальной сети, которая принадлежит корпорации.

«Мы обновляем фирменный знак, чтобы прояснить, какие продукты идут от Facebook. Представляем новый логотип компании», — сообщили в блоге Facebook.

Facebook hopes a new logo will distract you from its problems https://t.co/4RGQPv2vdzpic.twitter.com/8TP4Uqz5dh — Engadget (@engadget) November 4, 2019

Там отметили, что одноимённое приложение сохранит свой бренд, а люди «должны знать, какие компании производят продукты, которые они используют».

«Наши основные сервисы включают приложение Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal и Calibra. Эти приложения и технологии имеют общую инфраструктуру в течение многих лет, а команды, стоящие за ними, часто работают вместе», — уточнили там.

В январе газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что глава Facebook Марк Цукерберг намерен интегрировать мессенджеры WhatsApp, Instagram и Facebook, чтобы все три службы могли продолжать работать как отдельные приложения, при этом их базовую инфраструктуру обмена сообщениями «планируется унифицировать».