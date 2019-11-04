Большая часть лидеров АСЕАН не приехала на саммит с США
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, на саммит прибыли только трое из семи руководителей: премьер Таиланда Прают Чан-Оча (председатель организации в текущем году) и главы правительств Вьетнама и Лаоса Нгуен Суан Фук и Тхонглун Сисулит.
«Данное решение было принято в связи с соответствующим уровнем делегации США», — сказал агентству министр финансов Филиппин Карлос Домингес.
В этот раз на саммит АСЕАН США отправили помощника президента по национальной безопасности Роберта О'Брайена и министра торговли Уилбура Росса.