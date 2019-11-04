Большая часть лидеров АСЕАН не приехала на саммит с США

Большинство лидеров стран — членов АСЕАН не прибыли на саммит с США, на который они были приглашены американским руководством.

Как сообщает ТАСС, на саммит прибыли только трое из семи руководителей: премьер Таиланда Прают Чан-Оча (председатель организации в текущем году) и главы правительств Вьетнама и Лаоса Нгуен Суан Фук и Тхонглун Сисулит.

«Данное решение было принято в связи с соответствующим уровнем делегации США», — сказал агентству министр финансов Филиппин Карлос Домингес.

В этот раз на саммит АСЕАН США отправили помощника президента по национальной безопасности Роберта О'Брайена и министра торговли Уилбура Росса.