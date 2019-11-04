Во Вьетнаме задержаны восемь человек по делу о гибели мигрантов в Эссексе

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Вьетнамская полиция задержала восемь подозреваемых в причастности к смерти 39 человек, тела которых обнаружили в грузовике в британском Эссексе.
Во Вьетнаме задержаны восемь человек по делу о гибели мигрантов в Эссексе
  • Reuters

Об этом сообщает Sky News.

23 октября в индустриальном парке британского города Грейс обнаружили грузовик с 39 телами, который, предположительно, прибыл из Болгарии. 

В полиции Эссекса сообщили, что среди погибших восемь женщин и 31 мужчина. По подозрению в убийстве задержан 25-летний уроженец Северной Ирландии.

2 ноября в полиции Эссекса заявили, что погибшие мигранты были гражданами Вьетнама.

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