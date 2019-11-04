Во Вьетнаме задержаны восемь человек по делу о гибели мигрантов в Эссексе
- Reuters
Об этом сообщает Sky News.
The Vietnamese police have arrested eight people in connection with 39 people who were found dead in a lorry in Essex on 23 October— Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) November 4, 2019
23 октября в индустриальном парке британского города Грейс обнаружили грузовик с 39 телами, который, предположительно, прибыл из Болгарии.
В полиции Эссекса сообщили, что среди погибших восемь женщин и 31 мужчина. По подозрению в убийстве задержан 25-летний уроженец Северной Ирландии.
2 ноября в полиции Эссекса заявили, что погибшие мигранты были гражданами Вьетнама.