Во Вьетнаме задержаны восемь человек по делу о гибели мигрантов в Эссексе

Вьетнамская полиция задержала восемь подозреваемых в причастности к смерти 39 человек, тела которых обнаружили в грузовике в британском Эссексе.

Об этом сообщает Sky News.

The Vietnamese police have arrested eight people in connection with 39 people who were found dead in a lorry in Essex on 23 October — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) November 4, 2019

23 октября в индустриальном парке британского города Грейс обнаружили грузовик с 39 телами, который, предположительно, прибыл из Болгарии.

В полиции Эссекса сообщили, что среди погибших восемь женщин и 31 мужчина. По подозрению в убийстве задержан 25-летний уроженец Северной Ирландии.

2 ноября в полиции Эссекса заявили, что погибшие мигранты были гражданами Вьетнама.