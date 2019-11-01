Конференцию ООН по климату перенесли в Мадрид

Конференцию ООН по проблеме изменения климата перенесли в Мадрид. Об этом сообщила в своём Twitter исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Патрисия Эспиноса.

«Мы рады сообщить, что бюро согласилось, что COP25 (конференция. — RT) пройдёт со 2 по 13 декабря в Мадриде, Испания», — говорится в сообщении.

We are pleased to announce the COP Bureau has agreed that #COP25 will take place from 2-13 December in Madrid, Spain.https://t.co/4XZBBLOd15pic.twitter.com/YI12XRaroj — Patricia Espinosa C. (@PEspinosaC) 1 ноября 2019 г.

Изначально конференция должна была пройти в Сантьяго.

Ранее президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что власти приняли решение отказаться от проведения саммита АТЭС в ноябре и климатического форума в декабре.

В последние недели по всей стране проходят массовые акции протеста. В Чили вводилось чрезвычайное положение.