Конференцию ООН по климату перенесли в Мадрид
- РИА Новости
«Мы рады сообщить, что бюро согласилось, что COP25 (конференция. — RT) пройдёт со 2 по 13 декабря в Мадриде, Испания», — говорится в сообщении.
We are pleased to announce the COP Bureau has agreed that #COP25 will take place from 2-13 December in Madrid, Spain.https://t.co/4XZBBLOd15pic.twitter.com/YI12XRaroj— Patricia Espinosa C. (@PEspinosaC) 1 ноября 2019 г.
Изначально конференция должна была пройти в Сантьяго.
Ранее президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что власти приняли решение отказаться от проведения саммита АТЭС в ноябре и климатического форума в декабре.
В последние недели по всей стране проходят массовые акции протеста. В Чили вводилось чрезвычайное положение.