Конференцию ООН по климату перенесли в Мадрид

Короткая ссылка
Конференцию ООН по проблеме изменения климата перенесли в Мадрид. Об этом сообщила в своём Twitter исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Патрисия Эспиноса.
Конференцию ООН по климату перенесли в Мадрид
  • РИА Новости

«Мы рады сообщить, что бюро согласилось, что COP25 (конференция. — RT) пройдёт со 2 по 13 декабря в Мадриде, Испания», — говорится в сообщении.

Изначально конференция должна была пройти в Сантьяго.

Ранее президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что власти приняли решение отказаться от проведения саммита АТЭС в ноябре и климатического форума в декабре.

В последние недели по всей стране проходят массовые акции протеста. В Чили вводилось чрезвычайное положение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить