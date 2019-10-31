Адвокат назвал дату возвращения россиянина Лисова на родину

Россиянин Денис Лисов, экстрадиции которого требовала Швеция в связи с уголовным делом о похищении детей, вместе с семьёй вернётся из Польши в Россию. Об этом RT заявил его адвокат Бабкен Ханзадян.

«В воскресенье утром Денис с детьми улетит домой, в Россию», — сказал он.

Ранее суд в Польше выступил против экстрадиции Лисова.

Мужчина вывез трёх своих дочерей из скандинавской страны, где они жили в приёмной семье. Сам Лисов отмечал в разговоре с RT, что рад вердикту и ожидает решения о получении вида на жительство в Польше.

Лисов был задержан 1 апреля в аэропорту Варшавы, когда ждал вылета в Москву.

Судья принял решение снять с Лисова арест, чтобы не допустить экстрадиции россиянина и разлучения его с семьёй. В Швеции россиянину грозит наказание — четыре года лишения свободы.

Подробнее — в материале RT.