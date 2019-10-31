Посольство не получало от властей Мозамбика сообщений о гибели россиян

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В посольстве России в Мозамбике сообщили, что не получали сообщений от властей страны о возможной гибели россиян.
Посольство не получало от властей Мозамбика сообщений о гибели россиян
  • Reuters

«Посольство не располагает информацией по данному поводу, и мы всё сами узнаём из СМИ», — приводит РИА Новости слова представителя посольства.

Отмечается, что по этому поводу «никаких обращений не было».

Ранее издание Carta de Mozambique сообщило, что повстанцы устроили засаду, в которой погибли 20 военнослужащих армии Мозамбика и пятеро граждан России.

Отмечается, что инцидент произошёл 27 октября недалеко от населённого пункта Мианга.

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