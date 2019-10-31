Посольство не получало от властей Мозамбика сообщений о гибели россиян
- Reuters
«Посольство не располагает информацией по данному поводу, и мы всё сами узнаём из СМИ», — приводит РИА Новости слова представителя посольства.
Отмечается, что по этому поводу «никаких обращений не было».
Ранее издание Carta de Mozambique сообщило, что повстанцы устроили засаду, в которой погибли 20 военнослужащих армии Мозамбика и пятеро граждан России.
Отмечается, что инцидент произошёл 27 октября недалеко от населённого пункта Мианга.