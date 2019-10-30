Путин оценил переговоры с Орбаном
- РИА Новости
«У нас действительно в течение нескольких лет сложился механизм взаимодействия на высшем уровне, и, судя по всему, он работает успешно, имею в виду прогресс в наших прежде всего торгово-экономических связях», — сказал Путин.
Он отметил, что стороны подробно обсудили комплекс двусторонних отношений и наметили планы на перспективу.
Путин добавил, что в 2018 году был зафиксирован значительный прирост взаимного товарооборота — почти на 30%, что составляет порядка $7 млрд.
Также российский лидер сообщил, что в ходе встречи с премьер-министром Венгрии затронул ситуацию на Украине с учётом поставок энергоносителей через эту страну.
RT ведёт прямую трансляцию совместной пресс-конференции по итогам встречи.