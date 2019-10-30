Россия передала библиотеке ООН собрание сочинений Примакова

Постоянное представительство России при ООН передало в библиотеку ООН имени Дага Хаммаршельда собрание сочинений бывшего министра иностранных дел России Евгения Примакова.

Об этом сообщается на сайте постпредства России.

Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что собрание сочинений Примакова «займёт достойное место» на полках библиотеки ООН.

«Здесь достаточно людей, которые интересуются наследием Евгения Максимовича и будут обращаться к этим книгам», — отметил он.

Небензя рассказал, что год назад глава российского МИД Сергей Лавров передал такое же собрание сочинений Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерреш.