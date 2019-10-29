Пучдемон прибыл в бельгийский суд на процесс по его выдаче Испании

Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон прибыл во дворец правосудия в Брюсселе, где будет рассматриваться запрос прокуратуры о его выдаче Испании. Об этом сообщает La Vanguardia.

Адвокаты Пучдемона заявили о намерении просить об отсрочке судебного заседания, чтобы у них было больше времени для подготовки защиты.

При этом отмечается, что в соответствии с правовой системой Бельгии Брюссель может отклонить выдачу лица, разыскиваемого страной-партнёром, при наличии «серьёзных оснований» полагать, что его права будут нарушены.

Ранее Пучдемон добровольно вместе с адвокатами пришёл в бельгийскую прокуратуру.