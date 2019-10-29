Пучдемон прибыл в бельгийский суд на процесс по его выдаче Испании

Короткая ссылка
Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон прибыл во дворец правосудия в Брюсселе, где будет рассматриваться запрос прокуратуры о его выдаче Испании. Об этом сообщает La Vanguardia.
Пучдемон прибыл в бельгийский суд на процесс по его выдаче Испании
  • Reuters

Адвокаты Пучдемона заявили о намерении просить об отсрочке судебного заседания, чтобы у них было больше времени для подготовки защиты. 

При этом отмечается, что в соответствии с правовой системой Бельгии Брюссель может отклонить выдачу лица, разыскиваемого страной-партнёром, при наличии «серьёзных оснований» полагать, что его права будут нарушены.

Ранее Пучдемон добровольно вместе с адвокатами пришёл в бельгийскую прокуратуру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить