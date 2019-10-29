Пучдемон прибыл в бельгийский суд на процесс по его выдаче Испании
- Reuters
Адвокаты Пучдемона заявили о намерении просить об отсрочке судебного заседания, чтобы у них было больше времени для подготовки защиты.
При этом отмечается, что в соответствии с правовой системой Бельгии Брюссель может отклонить выдачу лица, разыскиваемого страной-партнёром, при наличии «серьёзных оснований» полагать, что его права будут нарушены.
Ранее Пучдемон добровольно вместе с адвокатами пришёл в бельгийскую прокуратуру.