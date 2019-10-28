В Словакии обнаружили 11 прибывших на грузовом поезде детей-беженцев

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Полиция Словакии начала расследование в связи с прибытием в город Дунайска-Стреда на грузовом поезде, следовавшем из сербского города Суботица, малолетних детей из Афганистана и Пакистана без сопровождения взрослых.
В Словакии обнаружили 11 прибывших на грузовом поезде детей-беженцев
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

По информации правоохранительных органов Словакии, детей около прибывшего поезда обнаружил один из сотрудников местной компании, который вызвал полицию. По его словам, дети бегали по путям и пытались найти выход в город.

«Дети в нечеловеческих условиях в грузовом вагоне проделали путь из сербского города Суботица через территорию Венгрии к нам в Словакию», — заявила представитель полиции Дениса Бардиова в эфире местного телевидения.

Полиция задержала и передала сотрудникам социальной службы 11 несовершеннолетних, девять из которых были уроженцами Афганистана и ещё двое — Пакистана.

На время расследования детей разместили в детском доме для малолетних.

В январе более 140 нелегальных мигрантов, включая женщин и детей, были спасены у берегов Ливии.

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