Эксперт прокомментировал заявление главы H&M о сокращении потребления

Профессор Финансового университета при правительстве России Борис Хейфец в беседе с НСН прокомментировал заявление главы шведской сети магазинов H&M Карла-Йохана Петерсона о том, что сокращение потребления может привести к сокращению рабочих мест и негативному влиянию на экономику.

«Конечно, потребление стимулирует развитие экономики, развитие производства. Соответственно, развитие производства — это увеличение доходов населения», — сказал Хейфец.

По его словам, призывы к сокращению потребления связаны с экологическими соображениями, но в целом они вряд ли найдут отклик у значительной части населения.

Как считает эксперт, потребление будет определяться материальными возможностями.

«Могут не расти доходы, и из-за этого потребление сокращается. Скорее, здесь надо говорить об изменении структуры потребления», — заключил он.

Ранее директор по продажам глобальным клиентам ОП «Европласт» Александр Мельников в беседе с Nation News прокомментировал договор стран G20 о борьбе с пластиком в Мировом океане.