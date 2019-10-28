Эксперт прокомментировал заявление главы H&M о сокращении потребления

Короткая ссылка
Профессор Финансового университета при правительстве России Борис Хейфец в беседе с НСН прокомментировал заявление главы шведской сети магазинов H&M Карла-Йохана Петерсона о том, что сокращение потребления может привести к сокращению рабочих мест и негативному влиянию на экономику.
Эксперт прокомментировал заявление главы H&M о сокращении потребления
  • Reuters

«Конечно, потребление стимулирует развитие экономики, развитие производства. Соответственно, развитие производства — это увеличение доходов населения», — сказал Хейфец.

По его словам, призывы к сокращению потребления связаны с экологическими соображениями, но в целом они вряд ли найдут отклик у значительной части населения.

Как считает эксперт, потребление будет определяться материальными возможностями.

«Могут не расти доходы, и из-за этого потребление сокращается. Скорее, здесь надо говорить об изменении структуры потребления», — заключил он.

Ранее директор по продажам глобальным клиентам ОП «Европласт» Александр Мельников в беседе с Nation News прокомментировал договор стран G20 о борьбе с пластиком в Мировом океане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить