Эксперт прокомментировал заявление главы H&M о сокращении потребления
- Reuters
«Конечно, потребление стимулирует развитие экономики, развитие производства. Соответственно, развитие производства — это увеличение доходов населения», — сказал Хейфец.
По его словам, призывы к сокращению потребления связаны с экологическими соображениями, но в целом они вряд ли найдут отклик у значительной части населения.
Как считает эксперт, потребление будет определяться материальными возможностями.
«Могут не расти доходы, и из-за этого потребление сокращается. Скорее, здесь надо говорить об изменении структуры потребления», — заключил он.
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