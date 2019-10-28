В Таиланде планируют закрыть два международных аэропорта
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Как сообщил президент компании Airports of Thailand Нитиная Сирисматтакарна, речь идёт о международных аэропортах Хатъяй и Мае Фа Луанг в провинциях Сонгкхла и Чианграй соответственно.
«Мы также разрабатываем план строительства второго аэропорта в районе Пхукета», — приводит издание Nation его слова.
Он отметил, что в последние несколько лет в аэропорту Хатъяй наблюдается снижение количества пассажиров, так как они постепенно перемещаются на Пхукет, чтобы воспользоваться обилием стыковочных рейсов и туристических достопримечательностей. Аэропорт Мае Фа Луанг в Чианграе сталкивается с аналогичными проблемами.
Ранее НСН сообщало, что среднестатистический российский турист больше всего любит ездить в Италию и Таиланд.