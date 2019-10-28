Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Китае

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 в уезде Сяхэ в Северо-Западном Китае. Об этом сообщает агентство Xinhua.

По его данным, сведений о пострадавших не поступало. Очаг залегал на глубине 10 км. Землетрясение произошло в 01:56 28 октября местного времени (20:56 мск 27 октября. — RT).

Уточняется, что в результате сильных сотрясений земли многие местные жители выбежали на улицу.

Подземные толчки также ощутили жители городов Тяньшуй и Ланьчжоу.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1 в 58 км севернее города Инин (Кульджа) в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.