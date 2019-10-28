Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Китае
По его данным, сведений о пострадавших не поступало. Очаг залегал на глубине 10 км. Землетрясение произошло в 01:56 28 октября местного времени (20:56 мск 27 октября. — RT).
Уточняется, что в результате сильных сотрясений земли многие местные жители выбежали на улицу.
Подземные толчки также ощутили жители городов Тяньшуй и Ланьчжоу.
Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1 в 58 км севернее города Инин (Кульджа) в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.