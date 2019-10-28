В Госдепе США призвали отказаться от насилия в Ираке

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Глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус призвала стороны конфликта в Ираке отказаться от применения насилия, а также выразила обеспокоенность давлением на иракские СМИ.

«США внимательно следят за ситуацией в Ираке и призывают все стороны конфликта отказаться от насилия. Мы выражаем соболезнования семьям убитых при проведении демонстраций на этих выходных... Соединённые Штаты глубоко обеспокоены насильственным закрытием СМИ и оказанием давления на издания, которые сообщают о протестах», — говорится в сообщении, которое Ортагус опубликовала в Twitter.

Она также уточнила, что свобода слова — это неотъемлемая часть демократических реформ.

Ранее AFP сообщило, что около 50 человек погибли в результате волны антиправительственных протестных акций в Ираке. С момента начала беспорядков число жертв составило почти 200 человек, тысячи были ранены.

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