В КНДР призвали США не спекулировать на дружбе Трампа и Ким Чен Ына

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Председатель комитета КНДР за мир в АТР Ким Ён Чхоль заявил, что отношения между Пхеньяном и Вашингтоном могли бы уже неоднократно испортиться из-за действий США, но сохраняются благодаря дружеским отношениям лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.
В КНДР призвали США не спекулировать на дружбе Трампа и Ким Чен Ына
  • Reuters

По его словам, «всегда существует предел».

«США серьёзно заблуждаются, если рассчитывают пережить конец этого года, спекулируя на близких личных отношениях между президентом  и председателем, чтобы потянуть время», — приводит его слова ЦТАК. 

Также он заявил, что дружеские отношения между Трампом и Ким Чен Ыном не являются гарантией недопущения обострения отношений между странами.

В сентябре в КНДР оценили возможность нового саммита с США.

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