В КНДР призвали США не спекулировать на дружбе Трампа и Ким Чен Ына
- Reuters
По его словам, «всегда существует предел».
«США серьёзно заблуждаются, если рассчитывают пережить конец этого года, спекулируя на близких личных отношениях между президентом и председателем, чтобы потянуть время», — приводит его слова ЦТАК.
Также он заявил, что дружеские отношения между Трампом и Ким Чен Ыном не являются гарантией недопущения обострения отношений между странами.
В сентябре в КНДР оценили возможность нового саммита с США.