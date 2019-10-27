В КНДР призвали США не спекулировать на дружбе Трампа и Ким Чен Ына

Председатель комитета КНДР за мир в АТР Ким Ён Чхоль заявил, что отношения между Пхеньяном и Вашингтоном могли бы уже неоднократно испортиться из-за действий США, но сохраняются благодаря дружеским отношениям лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

По его словам, «всегда существует предел».

«США серьёзно заблуждаются, если рассчитывают пережить конец этого года, спекулируя на близких личных отношениях между президентом и председателем, чтобы потянуть время», — приводит его слова ЦТАК.

Также он заявил, что дружеские отношения между Трампом и Ким Чен Ыном не являются гарантией недопущения обострения отношений между странами.

В сентябре в КНДР оценили возможность нового саммита с США.