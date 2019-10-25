Эрдоган подал иск в прокуратуру на французский журнал

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал иск в прокуратуру Анкары на французский журнал Le Point за оскорбление.
Эрдоган подал иск в прокуратуру на французский журнал
  • Reuters

Как сообщает Anadolu, адвокат Эрдогана направил иск, в котором турецкая сторона обвиняет редактора журнала Этьена Гернеля и журналиста Ромена Габера в распространении информации оскорбительного содержания.

Отмечается, что в журнале Эрдогана обвиняли в «этнических чистках».

Оскорбление президента запрещено в Турции на законодательном уровне.

В 2016 году в Германии суд отклонил иск Эрдогана к главе издательского дома Axel Springer Матиасу Депфнеру, поддержавшему сатирика Яна Бёмермана, высмеявшего турецкого лидера.

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