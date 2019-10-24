В Перу индейцы напали на жителей общины с луками и стрелами
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Как отмечается, после контакта с членами изолированного племени госпитализирован 23-летний мужчина, ему в голову попала стрела.
En un helicóptero de la Aviación Aérea del @EjercitoPeru se evacuaron a 22 niños, 12 mujeres y un herido de flecha por indígenas en aislamiento en la comunidad Monte Salvado, región Madre de Dios https://t.co/Q9rQ8HDQabpic.twitter.com/AUDO7MNqkU— Agencia Andina (@Agencia_Andina) October 24, 2019
«Помимо одного раненого, мы эвакуировали 22 ребёнка и 12 женщин, опасаясь нападения одного из изолированных племён, которое окружило общину Монте-Сальвадо во второй половине дня, очевидно, в поисках еды и припасов», — сказал губернатор региона Джефферсон Гонсалес Эноки.
В ноябре 2018 года аборигены, населяющие Андаманские острова в Бенгальском заливе, выстрелами из лука убили американского туриста.
Тогда 27-летний Джон Чан в одиночку на каноэ отправился к Северному Сентинельскому острову, на котором живут сентинельцы — местное племя, полностью отвергающее любые контакты с цивилизацией. Как только турист ступил на остров, на него обрушился шквал стрел.