В РАН оценили развитие отношений России и Африки

Учёный-астрофизик, вице-президент РАН, лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники Юрий Балега в беседе с Inforeactor оценил развитие отношений России и Африки.

«Россия возвращается в Африку постепенно», — заявил он.

По его словам, сотрудничество в первую очередь нужно именно африканским государствам.

«Я бы сказал, на 90% бенефициарами являются африканские государства. Но наша страна традиционно имеет интересы во всём мире. Мы не можем оставаться в стороне», — сказал эксперт.

Он добавил, что сейчас то время, когда необходимо вкладываться, и в скором времени Африка станет лидирующим континентом.

Ранее, как сообщало ФАН, в Совфеде рассказали об интересе российских бизнесменов к Африке.