В РАН оценили развитие отношений России и Африки

Короткая ссылка
Учёный-астрофизик, вице-президент РАН, лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники Юрий Балега в беседе с Inforeactor оценил развитие отношений России и Африки.
В РАН оценили развитие отношений России и Африки
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Россия возвращается в Африку постепенно», — заявил он.

По его словам, сотрудничество в первую очередь нужно именно африканским государствам.

«Я бы сказал, на 90% бенефициарами являются африканские государства. Но наша страна традиционно имеет интересы во всём мире. Мы не можем оставаться в стороне», — сказал эксперт.

Он добавил, что сейчас то время, когда необходимо вкладываться, и в скором времени Африка станет лидирующим континентом.

Ранее, как сообщало ФАН, в Совфеде рассказали об интересе российских бизнесменов к Африке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить