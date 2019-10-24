В РАН оценили развитие отношений России и Африки
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- РИА Новости
«Россия возвращается в Африку постепенно», — заявил он.
По его словам, сотрудничество в первую очередь нужно именно африканским государствам.
«Я бы сказал, на 90% бенефициарами являются африканские государства. Но наша страна традиционно имеет интересы во всём мире. Мы не можем оставаться в стороне», — сказал эксперт.
Он добавил, что сейчас то время, когда необходимо вкладываться, и в скором времени Африка станет лидирующим континентом.
Ранее, как сообщало ФАН, в Совфеде рассказали об интересе российских бизнесменов к Африке.