Представители Крыма и Бурунди обсудили перспективы экономического сотрудничества

Короткая ссылка
Заместитель председателя совета министров Крыма Георгий Мурадов и вице-президент Бурунди Джозеф Буторе обсудили перспективы экономического сотрудничества.
Представители Крыма и Бурунди обсудили перспективы экономического сотрудничества
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу Мининформа Крыма, встреча прошла в рамках саммита Россия — Африка.

В частности, вице-президент Бурунди выразил готовность к совместной реализации предварительных договорённостей о поставках и первичной переработке кофе в Крыму. Он также подтвердил заинтересованность в приобретении нескольких катеров крымского производства для перевозки пассажиров по озеру Танганьика.

Также было предложено создать дистанционную рабочую группу.

Ранее глава «Росгеологии» Сергей Горьков рассказал ФАН о сотрудничестве со странами Африки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить