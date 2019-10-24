Представители Крыма и Бурунди обсудили перспективы экономического сотрудничества

Заместитель председателя совета министров Крыма Георгий Мурадов и вице-президент Бурунди Джозеф Буторе обсудили перспективы экономического сотрудничества.

Как сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу Мининформа Крыма, встреча прошла в рамках саммита Россия — Африка.

В частности, вице-президент Бурунди выразил готовность к совместной реализации предварительных договорённостей о поставках и первичной переработке кофе в Крыму. Он также подтвердил заинтересованность в приобретении нескольких катеров крымского производства для перевозки пассажиров по озеру Танганьика.

Также было предложено создать дистанционную рабочую группу.

Ранее глава «Росгеологии» Сергей Горьков рассказал ФАН о сотрудничестве со странами Африки.