В Техасе сообщили подробности столкновения двух вертолётов
Как сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти, в результате происшествия два человека погибли и один пострадал.
Уточняется, что после столкновения один вертолёт смог приземлится, другой же разбился. Оба погибших находились на борту второго транспортного средства, при этом один человек скончался на месте происшествия, а второй — в больнице.
В настоящий момент неизвестно, что стало причиной столкновения двух вертолётов.
Ранее сообщалось, что в Техас два вертолёта Robinson R22 столкнулись в воздухе, когда пасли оленей на ранчо.