В Техасе сообщили подробности столкновения двух вертолётов

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В американском штате Техас рассказали подробности столкновения двух вертолётов Robinson R22 в воздухе.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти, в результате происшествия два человека погибли и один пострадал.

Уточняется, что после столкновения один вертолёт смог приземлится, другой же разбился. Оба погибших находились на борту второго транспортного средства, при этом один человек скончался на месте происшествия, а второй — в больнице.

В настоящий момент неизвестно, что стало причиной столкновения двух вертолётов.

Ранее сообщалось, что в Техас два вертолёта Robinson R22 столкнулись в воздухе, когда пасли оленей на ранчо.

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