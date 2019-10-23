Россия призвала США уничтожить остатки химоружия

Зампостпреда России при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов в ходе выступления в рамках Первого комитета ГА ООН заявил, что Москва призывает Вашингтон уничтожить остатки своих запасов химического оружия.

Он отметил, что Россия в 2017 году завершила уничтожение своего химического арсенала — «порядка 40 тыс. тонн».

«Призываем США последовать нашему примеру и как можно скорее ликвидировать остающиеся запасы отравляющих веществ», — цитирует РИА Новости Белоусова.

Он также заявил, что в связи с политизацией сирийского химического досье и «инспирированного дела Скрипалей» Организация по запрещению химического оружия «расколота».

Белоусов добавил, что Россия последовательно выступает за создание беспристрастного и высокопрофессионального международного механизма под эгидой СБ ООН, который расследовал бы случаи химического терроризма на Ближнем Востоке.

В июне министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал американские власти уничтожить все имеющиеся у них запасы химического оружия.