Россия призвала США уничтожить остатки химоружия

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Зампостпреда России при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов в ходе выступления в рамках Первого комитета ГА ООН заявил, что Москва призывает Вашингтон уничтожить остатки своих запасов химического оружия.
Россия призвала США уничтожить остатки химоружия
  • © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

Он отметил, что Россия в 2017 году завершила уничтожение своего химического арсенала — «порядка 40 тыс. тонн».

«Призываем США последовать нашему примеру и как можно скорее ликвидировать остающиеся запасы отравляющих веществ», — цитирует РИА Новости Белоусова.

Он также заявил, что в связи с политизацией сирийского химического досье и «инспирированного дела Скрипалей» Организация по запрещению химического оружия «расколота».

Белоусов добавил, что Россия последовательно выступает за создание беспристрастного и высокопрофессионального международного механизма под эгидой СБ ООН, который расследовал бы случаи химического терроризма на Ближнем Востоке.

В июне министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал американские власти уничтожить все имеющиеся у них запасы химического оружия.

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