В Африканском союзе рассказали о потенциале сотрудничества с Россией

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Комиссар по вопросам инфраструктуры и энергетики, член комиссии Африканского союза Амани Абу-Зеид рассказала ФАН о потенциале сотрудничества с Россией.
В Африканском союзе рассказали о потенциале сотрудничества с Россией
  • Pixabay

«История отношений африканских стран и России достаточно богата, с момента независимости мы сотрудничали на международном уровне. Но Африка изменилась. И Россия тоже», — заявила она на открытии форума Россия — Африка.

Как отметила Абу-Зеид, в настоящее время в странах континента набирают силы новые процессы в экономике, среди которых и развитие цифровых технологий.

По её словам, с Россией идёт сотрудничество в энергетике, строительстве, образовании, горнодобывающей промышленности.

«Но уверены, что во всех секторах можем сотрудничать более динамично и выводить нашу работу на новый уровень», — добавила она.

Ранее профессор Восточного факультета СПбГУ, доктор исторических наук Игорь Герасимов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил потенциал экономической интеграции России и Африки.

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