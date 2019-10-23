В Африканском союзе рассказали о потенциале сотрудничества с Россией

Комиссар по вопросам инфраструктуры и энергетики, член комиссии Африканского союза Амани Абу-Зеид рассказала ФАН о потенциале сотрудничества с Россией.

«История отношений африканских стран и России достаточно богата, с момента независимости мы сотрудничали на международном уровне. Но Африка изменилась. И Россия тоже», — заявила она на открытии форума Россия — Африка.

Как отметила Абу-Зеид, в настоящее время в странах континента набирают силы новые процессы в экономике, среди которых и развитие цифровых технологий.

По её словам, с Россией идёт сотрудничество в энергетике, строительстве, образовании, горнодобывающей промышленности.

«Но уверены, что во всех секторах можем сотрудничать более динамично и выводить нашу работу на новый уровень», — добавила она.

Ранее профессор Восточного факультета СПбГУ, доктор исторических наук Игорь Герасимов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил потенциал экономической интеграции России и Африки.