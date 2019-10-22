Подавший сигнал бедствия ледокол «Тор» продолжит движение ближе к ночи
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«По полученным сводкам ожидаем улучшения погоды к вечеру. Циклон смещается на северо-восток, сила ветра уменьшается. Рассчитываем, что ближе к ночи ледокол продолжит движение с расчётной скоростью», — сообщили в ведомстве.
Ранее Центральное управление службы спасения Норвегии сообщило, что российский ледокол подал сигнал бедствия у западного побережья страны.
Позднее в Росморречфлоте отметили, что «сигнал бедствия был подан случайно после обесточки части оборудования».