Подавший сигнал бедствия ледокол «Тор» продолжит движение ближе к ночи

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В Росморпорте заявили, что подавший по ошибке сигнал бедствия российский ледокол «Тор», ранее приостановивший движение из-за погодных условий, может возобновить ход ближе к ночи, передаёт ТАСС.
Подавший сигнал бедствия ледокол «Тор» продолжит движение ближе к ночи
  • © ФГУП "Росморпорт"

«По полученным сводкам ожидаем улучшения погоды к вечеру. Циклон смещается на северо-восток, сила ветра уменьшается. Рассчитываем, что ближе к ночи ледокол продолжит движение с расчётной скоростью», — сообщили в ведомстве.

Ранее Центральное управление службы спасения Норвегии сообщило, что российский ледокол подал сигнал бедствия у западного побережья страны.

Позднее в Росморречфлоте отметили, что «сигнал бедствия был подан случайно после обесточки части оборудования».

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