Эрдоган заявил о готовности Турции возобновить операцию в Сирии

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Турция возобновит операцию на севере Сирии, если по истечении 120 часов США не выполнят договорённости по отводу курдских сил из зоны безопасности, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Как передаёт Anadolu, соответствующее заявление было сделано президентом перед отбытием в Сочи.

По словам Эрдогана, с 9 октября в рамках операции «Источник мира» было «нейтрализовано 775 террористов».

Он сообщил, что погибли семеро турецких военных, 79 бойцов оппозиционной Сирийской национальной армии и 20 мирных жителей Турции. 

Ранее Эрдоган заявил, что не станет вести переговоры с курдами.

Он также пообещал продолжить «сокрушать терроризм» в САР при срыве договорённостей с Вашингтоном.

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