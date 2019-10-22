Эрдоган заявил о готовности Турции возобновить операцию в Сирии
Как передаёт Anadolu, соответствующее заявление было сделано президентом перед отбытием в Сочи.
По словам Эрдогана, с 9 октября в рамках операции «Источник мира» было «нейтрализовано 775 террористов».
Он сообщил, что погибли семеро турецких военных, 79 бойцов оппозиционной Сирийской национальной армии и 20 мирных жителей Турции.
Ранее Эрдоган заявил, что не станет вести переговоры с курдами.
Он также пообещал продолжить «сокрушать терроризм» в САР при срыве договорённостей с Вашингтоном.