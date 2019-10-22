Новый император Японии официально вступил на престол
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Об этом сообщает Japan Times.
«Я взошёл на престол в соответствии с конституцией и законом об императорском доме. Проведя церемонию вступления на престол, мы объявляем об этом стране и всему миру», — заявил император Нарухито.
Он пообещал выполнять свои обязанности «в качестве символа японского государства и единства народа».
Ранее сообщалось, что правительство Японии может перенести парад по случаю интронизации Нарухито из-за тайфуна «Хагибис».