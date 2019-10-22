Новый император Японии официально вступил на престол

В Токио состоялась официальная церемония интронизации японского императора Нарухито. На мероприятии присутствовали делегаты из более 180 стран, а также порядка 2 тысяч гостей.

Об этом сообщает Japan Times.

«Я взошёл на престол в соответствии с конституцией и законом об императорском доме. Проведя церемонию вступления на престол, мы объявляем об этом стране и всему миру», — заявил император Нарухито.

Он пообещал выполнять свои обязанности «в качестве символа японского государства и единства народа».

Ранее сообщалось, что правительство Японии может перенести парад по случаю интронизации Нарухито из-за тайфуна «Хагибис».