Новый император Японии официально вступил на престол

Короткая ссылка
В Токио состоялась официальная церемония интронизации японского императора Нарухито. На мероприятии присутствовали делегаты из более 180 стран, а также порядка 2 тысяч гостей.
Новый император Японии официально вступил на престол
  • © Reuters

Об этом сообщает Japan Times.

«Я взошёл на престол в соответствии с конституцией и законом об императорском доме. Проведя церемонию вступления на престол, мы объявляем об этом стране и всему миру», — заявил император Нарухито.

Он пообещал выполнять свои обязанности «в качестве символа японского государства и единства народа».

Ранее сообщалось, что правительство Японии может перенести парад по случаю интронизации Нарухито из-за тайфуна «Хагибис».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить