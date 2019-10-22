Экс-глава Пентагона ответил на слова Трампа о его переоценённости

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Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис ответил на слова американского президента Дональда Трампа, что генерал «переоценён».

«Для меня это честь — быть признанным таковым со стороны Дональда Трампа, потому что ещё он называл Мэрил Стрип переоценённой актрисой. Полагаю, я — «Мэрил Стрип» среди генералов. Спасибо, мне это очень даже нравится», — пошутил Мэттис.

Бывший глава Пентагона отметил, что «хотя бы у него и Мэрил за спиной есть победы».

В январе Трамп заявил, что «по сути» уволил главу Пентагона Джеймса Мэттиса.

По словам генерала, он решил уйти в отставку для того, чтобы американский лидер смог найти министра обороны с более схожими с ним взглядами.

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