Сторонники Ассанжа собрались около здания суда в Лондоне

Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа собрались около Вестминстерского магистратского суда в Лондоне, чтобы поддержать его перед началом заседания об экстрадиции.

Reuters

Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что десятки человек развернули баннеры возле здания, скандируя при этом требование освободить активиста. «Освободите! Освободите Джулиана Ассанжа!» — говорят они. Уточняется, что зал, где должны пройти слушания, полностью заполнен сторонниками Ассанжа. Ранее отец Ассанжа Джон Шиптон в эксклюзивном интервью RT призвал Великобританию соблюдать международные нормы и подписанные ею конвенции о предоставлении убежища. 17 октября специальный докладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер заявил, что Ассанж подвергался «психологической пытке». Подробности — в материале RT.