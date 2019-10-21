Сторонники Ассанжа собрались около здания суда в Лондоне
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что десятки человек развернули баннеры возле здания, скандируя при этом требование освободить активиста.
«Освободите! Освободите Джулиана Ассанжа!» — говорят они.
Уточняется, что зал, где должны пройти слушания, полностью заполнен сторонниками Ассанжа.
Ранее отец Ассанжа Джон Шиптон в эксклюзивном интервью RT призвал Великобританию соблюдать международные нормы и подписанные ею конвенции о предоставлении убежища.
17 октября специальный докладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер заявил, что Ассанж подвергался «психологической пытке».
Подробности — в материале RT.