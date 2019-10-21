Сторонники Ассанжа собрались около здания суда в Лондоне

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Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа собрались около Вестминстерского магистратского суда в Лондоне, чтобы поддержать его перед началом заседания об экстрадиции.
Сторонники Ассанжа собрались около здания суда в Лондоне
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что десятки человек развернули баннеры возле здания, скандируя при этом требование освободить активиста.

«Освободите! Освободите Джулиана Ассанжа!» — говорят они.

Уточняется, что зал, где должны пройти слушания, полностью заполнен сторонниками Ассанжа.

Ранее отец Ассанжа Джон Шиптон в эксклюзивном интервью RT призвал Великобританию соблюдать международные нормы и подписанные ею конвенции о предоставлении убежища.

17 октября специальный докладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер заявил, что Ассанж подвергался «психологической пытке».

Подробности — в материале RT.

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