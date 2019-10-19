В ФСВТС оценили сроки реализации контракта на поставку Индонезии Су-35

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Россия рассчитывает, что решение о реализации контракта по поставкам истребителей Су-35 в Индонезию будет принято в ближайшем будущем, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
В ФСВТС оценили сроки реализации контракта на поставку Индонезии Су-35
  • © Антон Балашов
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Су-35 — тема не закрытая, будем говорить о развитии. Мы надеемся на исполнение этого контракта в обозримом будущем — надеюсь, что примется решение по реализации этого контракта», — заявил Шугаев в ответ на соответствующий вопрос.

В июне глава Минобороны Индонезии Риамизард Риачуду сообщил, что поставки Су-35 могут начаться до конца 2019 года.

В ноябре 2018 года официальный представитель ВВС Индонезии Новьян Самьега предупредил об угрозе срыва сделки по Су-35 из-за американских санкций.

Позднее посол Индонезии в Москве Мохамад Вахид Суприяди подтвердил, что контракт по Су-35 остаётся в силе и реализация проекта состоится.

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