В ФСВТС оценили сроки реализации контракта на поставку Индонезии Су-35
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Су-35 — тема не закрытая, будем говорить о развитии. Мы надеемся на исполнение этого контракта в обозримом будущем — надеюсь, что примется решение по реализации этого контракта», — заявил Шугаев в ответ на соответствующий вопрос.
В июне глава Минобороны Индонезии Риамизард Риачуду сообщил, что поставки Су-35 могут начаться до конца 2019 года.
В ноябре 2018 года официальный представитель ВВС Индонезии Новьян Самьега предупредил об угрозе срыва сделки по Су-35 из-за американских санкций.
Позднее посол Индонезии в Москве Мохамад Вахид Суприяди подтвердил, что контракт по Су-35 остаётся в силе и реализация проекта состоится.