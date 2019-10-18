Захарова оценила заявление посла КНР о Гонконге и украинцах

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление посла Китая в Москве Чжана Ханьхуэя, посмеявшегося над тем, что протестующие в Гонконге «хотят жить как украинцы».

«Ему (послу КНР. — RT) стало бы ещё смешнее, если бы он регулярно смотрел и читал украинские СМИ, в которых на полном серьёзе обсуждают перспективу жить как в Сингапуре», — написала Захарова.

Как сообщал сайт kp.ru, посол КНР в России заявил, что «украинские элементы» начали ездить в Гонконг для «передачи своего опыта» протестующим.

Также он назвал смешными заявления о желании жителей Гонконга «жить как украинцы». По его словам, ВВП на душу населения в Гонконге составляет около $20 тыс.

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