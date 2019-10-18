Пассажир рейса Париж — Марракеш пытался открыть дверь во время полёта
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- globallookpress.com
«После 15 минут полёта пассажир по неустановленной причине попытался открыть один из аварийных выходов Boeing 737. Инцидент произошёл на борту самолёта, который направлялся в Марракеш», — говорится в сообщении Francetvinfo.
Уточняется, что при попытке совершить противоправное действие пассажир был «незамедлительно усмирён» командой бортпроводников.
В 2017 году в Сан-Франциско подросток открыл аварийный выход самолёта после приземления борта, выпрыгнул на крыло, а затем на асфальт.