Пассажир рейса Париж — Марракеш пытался открыть дверь во время полёта

Самолёт компании Transavia был вынужден вернуться в парижский аэропорт Орли после того, как один из пассажиров попытался посреди полёта открыть эвакуационный выход.

«После 15 минут полёта пассажир по неустановленной причине попытался открыть один из аварийных выходов Boeing 737. Инцидент произошёл на борту самолёта, который направлялся в Марракеш», — говорится в сообщении Francetvinfo.

Уточняется, что при попытке совершить противоправное действие пассажир был «незамедлительно усмирён» командой бортпроводников.

В 2017 году в Сан-Франциско подросток открыл аварийный выход самолёта после приземления борта, выпрыгнул на крыло, а затем на асфальт.