Пассажир рейса Париж — Марракеш пытался открыть дверь во время полёта

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Самолёт компании Transavia был вынужден вернуться в парижский аэропорт Орли после того, как один из пассажиров попытался посреди полёта открыть эвакуационный выход.
Пассажир рейса Париж — Марракеш пытался открыть дверь во время полёта
  • ©Viktor Borzyh
  • globallookpress.com

«После 15 минут полёта пассажир по неустановленной причине попытался открыть один из аварийных выходов Boeing 737. Инцидент произошёл на борту самолёта, который направлялся в Марракеш», — говорится в сообщении Francetvinfo.

Уточняется, что при попытке совершить противоправное действие пассажир был «незамедлительно усмирён» командой бортпроводников.

В 2017 году в Сан-Франциско подросток открыл аварийный выход самолёта после приземления борта, выпрыгнул на крыло, а затем на асфальт.

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