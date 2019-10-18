На Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,7, сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 475 км от города Фэрбанкс, очаг залегал на глубине 34 км.

Также сообщается, что данных о пострадавших не поступало.

16 октября землетрясение магнитудой 4,7 произошло в американском штате Калифорния.