Лаврентьев и Вершинин обсудили с советником Эрдогана ситуацию в Сирии

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев и замглавы МИД России Сергей Вершинин обсудили в Анкаре с советником президента Турции Ибрагимом Калыном и замглавы МИД Седатом Оналом ситуацию в Сирии.

«Состоялся развернутый обмен мнениями по ситуации «на земле» в Сирии, прежде всего в свете нынешней эскалации напряженности на северо-востоке страны. Была подтверждена общая убежденность, что достижение прочной и долгосрочной стабилизации на восточном берегу реки Евфрат, в Сирии и в регионе в целом возможно только на основе восстановления суверенитета, единства и территориальной целостности САР», — говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о темах предстоящих переговоров российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.