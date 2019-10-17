Лаврентьев и Вершинин обсудили с советником Эрдогана ситуацию в Сирии

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Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев и замглавы МИД России Сергей Вершинин обсудили в Анкаре с советником президента Турции Ибрагимом Калыном и замглавы МИД Седатом Оналом ситуацию в Сирии.
Лаврентьев и Вершинин обсудили с советником Эрдогана ситуацию в Сирии
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Состоялся развернутый обмен мнениями по ситуации «на земле» в Сирии, прежде всего в свете нынешней эскалации напряженности на северо-востоке страны. Была подтверждена общая убежденность, что достижение прочной и долгосрочной стабилизации на восточном берегу реки Евфрат, в Сирии и в регионе в целом возможно только на основе восстановления суверенитета, единства и территориальной целостности САР», — говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о темах предстоящих переговоров российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

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