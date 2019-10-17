Джонсон предрёк «невероятно позитивные» партнёрские отношения с ЕС
- Reuters
Такое заявление британский премьер сделал во время совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, который описал соглашение как «честное и сбалансированное».
«Сделка не для нас, она для народа и мира», — подчеркнул он.
По словам Джонсона, Великобритания является «существенной» европейской страной и надёжным другом европейцев.
«Настало время осуществить брексит», — заявил он, трансляцию выступления вёл телеканал Sky News.
Ранее Джонсон сообщил, что ЕС и Великобритания достигли договорённости относительно нового соглашения по брекситу.
Позднее он выразил уверенность, что новое соглашение по выходу страны из Евросоюза будет ратифицировано до конца октября.