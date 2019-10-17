Джонсон предрёк «невероятно позитивные» партнёрские отношения с ЕС

Короткая ссылка
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал парламент поддержать сделку по брекситу и помочь вывести страну из состава Евросоюза без задержек. По его словам, соглашение с ЕС позволит построить «невероятно позитивные» партнёрские отношения между Лондоном и Брюсселем.
Джонсон предрёк «невероятно позитивные» партнёрские отношения с ЕС
  • Reuters

Такое заявление британский премьер сделал во время совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, который описал соглашение как «честное и сбалансированное».

«Сделка не для нас, она для народа и мира», — подчеркнул он.

По словам Джонсона, Великобритания является «существенной» европейской страной и надёжным другом европейцев.

«Настало время осуществить брексит», — заявил он, трансляцию выступления вёл телеканал Sky News.

Ранее Джонсон сообщил, что ЕС и Великобритания достигли договорённости относительно нового соглашения по брекситу.

Позднее он выразил уверенность, что новое соглашение по выходу страны из Евросоюза будет ратифицировано до конца октября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить