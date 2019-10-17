Джонсон предрёк «невероятно позитивные» партнёрские отношения с ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал парламент поддержать сделку по брекситу и помочь вывести страну из состава Евросоюза без задержек. По его словам, соглашение с ЕС позволит построить «невероятно позитивные» партнёрские отношения между Лондоном и Брюсселем.

Такое заявление британский премьер сделал во время совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, который описал соглашение как «честное и сбалансированное».

«Сделка не для нас, она для народа и мира», — подчеркнул он.

По словам Джонсона, Великобритания является «существенной» европейской страной и надёжным другом европейцев.

«Настало время осуществить брексит», — заявил он, трансляцию выступления вёл телеканал Sky News.

Ранее Джонсон сообщил, что ЕС и Великобритания достигли договорённости относительно нового соглашения по брекситу.

Позднее он выразил уверенность, что новое соглашение по выходу страны из Евросоюза будет ратифицировано до конца октября.