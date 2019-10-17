Volvo представила свой первый электромобиль

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Шведская компания Volvo представила свой первый электромобиль. Это компактный кроссовер XC40, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу.
Volvo представила свой первый электромобиль
  • Reuters

Данная модель построена на новой модульной платформе CMA (Compact Modular Architecture). По сравнению с обычным вариантом XC40 у электрокара усилен кузов.

Внешне новый автомобиль отличается другой решёткой радиатора и колёсными дисками. В салоне предусмотрен электронный интерфейс, позволяющий получать актуальную информацию о работе систем, включая данные о заряде батареи.

XC40 комплектуется электрической силовой установкой мощностью 408 л. с. Ёмкость батареи обеспечивает пробег более 400 км.

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