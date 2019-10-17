Volvo представила свой первый электромобиль
- Reuters
Данная модель построена на новой модульной платформе CMA (Compact Modular Architecture). По сравнению с обычным вариантом XC40 у электрокара усилен кузов.
Внешне новый автомобиль отличается другой решёткой радиатора и колёсными дисками. В салоне предусмотрен электронный интерфейс, позволяющий получать актуальную информацию о работе систем, включая данные о заряде батареи.
XC40 комплектуется электрической силовой установкой мощностью 408 л. с. Ёмкость батареи обеспечивает пробег более 400 км.
Ранее Nation News сообщал, что россияне купили 3,86 млн новых и подержанных легковых автомобилей с начала года.