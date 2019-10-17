В посольстве России оценили сопровождение ДПС кортежа Путина в ОАЭ

Сопровождение кортежа лидера России Владимира Путина автомобилями, стилизованными под российские экипажи ДПС, во время его визита в Объединённые Арабские Эмираты служит дополнительным знаком внимания. Об этом сообщили в посольстве в Абу-Даби.

«Эмиратская сторона, наверное, хотела оказать дополнительный знак внимания в рамках тёплого приёма, устроенного главе российского государства», — цитирует представителя дипмиссии РИА Новости.

По словам дипломата, такая практика не считается в ОАЭ рядовой.

Он также отметил, что эмиратская сторона предварительно не консультировалась с представителями российского посольства по данному вопросу.

14 октября состоялась встреча Путина с наследным принцем ОАЭ Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Для встречи российского президента принимающая сторона организовала кортеж из автомобилей, стилизованных под ДПС, а также продемонстрировала пролёт истребителей, раскрасивших небо в цвета флага России.