В посольстве России оценили сопровождение ДПС кортежа Путина в ОАЭ
«Эмиратская сторона, наверное, хотела оказать дополнительный знак внимания в рамках тёплого приёма, устроенного главе российского государства», — цитирует представителя дипмиссии РИА Новости.
По словам дипломата, такая практика не считается в ОАЭ рядовой.
Он также отметил, что эмиратская сторона предварительно не консультировалась с представителями российского посольства по данному вопросу.
14 октября состоялась встреча Путина с наследным принцем ОАЭ Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
Для встречи российского президента принимающая сторона организовала кортеж из автомобилей, стилизованных под ДПС, а также продемонстрировала пролёт истребителей, раскрасивших небо в цвета флага России.