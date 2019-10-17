В Саудовской Аравии более 30 паломников погибли в ДТП с автобусом

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В Саудовской Аравии не менее 36 паломников погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

По предварительным данным, в автобусе находились проживающие в Саудовской Аравии уроженцы стран Азии и Ближнего Востока.

После столкновения с грузовиком автобус полностью сгорел.

В мае автобус с паломниками попал в аварию в Мексике, погибли 20 человек.

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