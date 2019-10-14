Сбивший пешеходов в Лондоне выходец из Судана получил пожизненный срок

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В Великобритании вынесен приговор выходцу из Судана Салиху Хатеру, который в августе 2018 года совершил наезд на пешеходов.
Сбивший пешеходов в Лондоне выходец из Судана получил пожизненный срок
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Об этом информирует Associated Press.

«Мужчина, наехавший на нескольких людей за пределами здания британского парламента в попытке «убить как можно больше людей», был приговорён к пожизненному заключению по обвинению в покушении на убийство», — говорится в сообщении.

В июле суд в Лондоне признал Хатера виновным в покушении на убийство по двум пунктам.

14 августа 2018 года мужчина, находясь за рулём автомобиля, врезался в ограждение у здания британского парламента.

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