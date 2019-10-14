Самолёт ВВС Канады потерпел крушение в США

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Самолёт CT-144 Tutor Королевских ВВС Канады потерпел крушение около американского города Брукс, штат Джорджия. Пострадавших в результате ЧП нет.

По данным Федерального авиационного управления (FAA) США, пилот успел катапультироваться.

Canadair CT-114 Tutor является учебно-тренировочным самолётом.

3 октября в результате крушения небольшого самолёта в штате Мичиган в США погибли три человека и ещё трое были доставлены в больницу в критическом состоянии.

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