Самолёт ВВС Канады потерпел крушение в США

Самолёт CT-144 Tutor Королевских ВВС Канады потерпел крушение около американского города Брукс, штат Джорджия. Пострадавших в результате ЧП нет.

По данным Федерального авиационного управления (FAA) США, пилот успел катапультироваться.

#FAA Statement on Canadian Royal Air Force Snowbirds incident near Brooks, Ga. We will provide updates as they become available. pic.twitter.com/fbs4cU6pH0 — The FAA (@FAANews) October 13, 2019

Canadair CT-114 Tutor является учебно-тренировочным самолётом.

3 октября в результате крушения небольшого самолёта в штате Мичиган в США погибли три человека и ещё трое были доставлены в больницу в критическом состоянии.