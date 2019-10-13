При крупных терактах в мире в 2019 году погибли 9 тысяч человек

В результате самых крупных терактов в мире с начала 2019 года погибли более 9 тыс. человек. Об этом в интервью «Российской газете» заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.

По его словам, в 2018 и 2019 годах около 70 стран испытали на себе последствия более 5 тыс. резонансных террористических акций. В результате нападений террористов пострадали около 30 тыс. человек.

«В этом году в результате только 2 тыс. наиболее крупных терактов погибли более 9 тыс. и получили ранения свыше 11 тыс. человек», — сказал он.

Коков добавил, что основными целями террористов остаются государства, которые внесли наибольший вклад в борьбу с международным терроризмом.

Ранее ФСБ и Следственный комитет России пресекли сбор средств для сирийских террористов.