Россия и Турция зафиксировали по 27 нарушений перемирия в САР

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Представители российской и турецкой сторон в комиссии по перемирию в Сирии в течение суток зафиксировали по 27 нарушений перемирия. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны.
Россия и Турция зафиксировали по 27 нарушений перемирия в САР
  • © Mohamad ABAZEED
  • AFP

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на бюллетень, в том числе зафиксированы нарушения в провинциях Идлиб, Алеппо, Латакия, Хама. 

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии и контролю за перемещением беженцев за сутки провёл две гуманитарные акции — в населённых пунктах Сальхиях провинции Дейр эз-Зор и Хаттания в провинции Тартус. 

В рамках акций военные выдали по 750 продовольственных наборов весом 3,7 тонны.

В конце сентября Россия зафиксировала 28 случаев стрельбы в Сирии за сутки.

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