Россия и Турция зафиксировали по 27 нарушений перемирия в САР
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- AFP
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на бюллетень, в том числе зафиксированы нарушения в провинциях Идлиб, Алеппо, Латакия, Хама.
Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии и контролю за перемещением беженцев за сутки провёл две гуманитарные акции — в населённых пунктах Сальхиях провинции Дейр эз-Зор и Хаттания в провинции Тартус.
В рамках акций военные выдали по 750 продовольственных наборов весом 3,7 тонны.
В конце сентября Россия зафиксировала 28 случаев стрельбы в Сирии за сутки.