Россия и Турция зафиксировали по 27 нарушений перемирия в САР

Представители российской и турецкой сторон в комиссии по перемирию в Сирии в течение суток зафиксировали по 27 нарушений перемирия. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на бюллетень, в том числе зафиксированы нарушения в провинциях Идлиб, Алеппо, Латакия, Хама.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии и контролю за перемещением беженцев за сутки провёл две гуманитарные акции — в населённых пунктах Сальхиях провинции Дейр эз-Зор и Хаттания в провинции Тартус.

В рамках акций военные выдали по 750 продовольственных наборов весом 3,7 тонны.

В конце сентября Россия зафиксировала 28 случаев стрельбы в Сирии за сутки.