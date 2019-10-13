В Японии пожилая женщина выпала из спасательного вертолёта
В японской префектуре Фукусима 70-летняя женщина выпала из вертолёта спасательных служб во время эвакуации из пострадавшего от тайфуна «Хагибис» района. Об этом сообщает агентство Kyodo.
- Reuters
По данным агентства, ЧП произошло, когда вертолёт находился на высоте 40 метров.
Женщину доставили в одну из местных больниц в тяжёлом состоянии.
Ранее число погибших в результате последствий тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 19.
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