В Японии пожилая женщина выпала из спасательного вертолёта

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В японской префектуре Фукусима 70-летняя женщина выпала из вертолёта спасательных служб во время эвакуации из пострадавшего от тайфуна «Хагибис» района. Об этом сообщает агентство Kyodo.
В Японии пожилая женщина выпала из спасательного вертолёта
  • Reuters

По данным агентства, ЧП произошло, когда вертолёт находился на высоте 40 метров. 

Женщину доставили в одну из местных больниц в тяжёлом состоянии.

Ранее число погибших в результате последствий тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 19.

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