В Японии пожилая женщина выпала из спасательного вертолёта

В японской префектуре Фукусима 70-летняя женщина выпала из вертолёта спасательных служб во время эвакуации из пострадавшего от тайфуна «Хагибис» района. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Reuters

По данным агентства, ЧП произошло, когда вертолёт находился на высоте 40 метров. Женщину доставили в одну из местных больниц в тяжёлом состоянии. Ранее число погибших в результате последствий тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 19.